Alle kansen op voor drugsverslaafde: 21 maanden effectief 30 mei 2018

De 39-jarige Kim V.H. heeft van de rechter in totaal 21 maanden cel gekregen voor het maken en verhandelen van GHB alsook voor heling. De politie trof op 7 januari 2018 drie flessen met in totaal 2,2 liter GHB aan bij een huiszoeking. In 2017 was hij al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar hij kreeg toen met al zeven correctionele veroordelingen een allerlaatste kans en werd veroordeeld tot een straf met probatie-uitstel. De rechter oordeelde dat nu enkel een effectieve celstraf een oplossing kon bieden. Naast 21 maanden cel moet hij ook nog een geldboete betalen van 8.800 euro. (TVDZM)