ALDI Nekkerspoel heropent deuren na renovatie Wannes Vansina

18 februari 2019

14u33 0

De winkel van ALDI in de Nekkerspoelstraat is sinds dit weekend opnieuw open. Het warenhuis was een tijdlang gesloten voor renovatie. “ De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit van topkwaliteit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting”, somt woordvoerder Dieter Snoeck een aantal nieuwigheden op. De ombouw van de winkel in Mechelen maakt deel uit van een grote restyling die ALDI moet wapenen voor de toekomst. Daarbij worden in 2018 en 2019 alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept.