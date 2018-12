Alcoholvrije glühwein, in wereldprimeur op Mechelse kerstmarkt Wannes Vansina

14 december 2018

17u43 0 Mechelen De kerstmarkt van Mechelen is vrijdagavond van start gegaan met een opvallende nieuwigheid: glühwein waar je niet dronken van wordt. Jonge Gentse ondernemers ontwikkelden een drank op basis van fruit en kruiden die verdacht veel weg heeft van de typische kerstdrank. “Een wereldprimeur”, lacht kerstkramer Gunter Lambrechts.

Gunter en zijn compagnon Danny Schovaerts staan al jaren op de kerstmarkt van Mechelen met hun traditionele irish coffee. “Het is de enige kerstmarkt waar we staan, want het is ook de enige die nog glas toelaat”, vertelt de Mechelaar. Al jaren serveren ze appeltjessoep, een zelf gecreëerde maaltijdsoep. Daar voegen ze nu een opvallende nieuwigheid aan toe: alcoholvrije glühwein. “Een wereldprimeur, ideaal voor mensen die geen alcohol mogen drinken, uit geloofsovertuiging, omdat ze moeten rijden of omdat ze zwanger zijn”, zegt Gunter.

De drank werd ontwikkeld door Renard Drinks, een jong en tegelijk heel oud bedrijf uit Sint-Denijs-Westrem (Gent). “Renard is een oud familiebedrijf dat oorspronkelijk likeuren en limonades produceerde. Tachtig jaar heeft het stilgelegen, tot de vijfde generatie het vorig jaar nieuw leven heeft ingeblazen”, vertelt Magali Renard. Met succes. Een paar weken geleden werd het door Voka nog uitgeroepen tot Bryo Ambassadeur. Renard maakt geen likeuren meer, maar is wel gespecialiseerd in non-alcoholische dranken voor gastronomische restauranten, om te ‘pairen’ met gerechten. “Alcoholvrije dranken zijn geen trend, maar een evolutie. Alleen volgt het aanbod niet”, zegt Magali.

Oordeel klant afwachten

Hun dranken zijn geen alternatief voor wijn of bier, wel een aanvulling. “Mensen die geen alcohol drinken, willen ook een drank die complex en verfijnd genoeg is en kan meegaan met het gerecht. Nu hebben ze eigenlijk enkel water, want frisdrank verzadigt je mond met suikers waardoor je sauzen en finesses niet meer proeft”, vult Jessica Torres Hurtado aan. In hun zoektocht naar de perfecte smaakbelevenis belandden Magali en Jessica bij toeval bij een drank die verdacht veel naar glühwein proeft.

Het recept belandde in de schuif, tot Gunter en Danny er lucht van kregen. Ze waren meteen geïnteresseerd. “Vernieuwing werkt. Dat is voor alle duidelijkheid mijn slogan, niet die van politiekers. Er was direct een klik”, lacht Gunter. De ‘mulled apple spice’ werd gemaakt met vers appelsap, aalbes en kerstkruiden. Daarnaast is er ook een ‘ginger edition’ met gember en honing. Of het wel zal aanslaan? “We kunnen het alleen maar promoten, de klant is jury”, zegt Gunter. Maar als het oordeel van die jury positief is, dan willen Magali en Jessica er verder mee gaan. “Afwachten of de klant het smaakt en er ook voor wil betalen. Maar is dat het geval, dan kunnen we er een zijbedrijf rond uitbouwen.”

De Kerstmarkt aan de Dijle staat dit weekend en de twee volgende weekends op de Vismarkt, Haverwerf en Korenmarkt.