Schepen Marc Hendrickx heeft een bezoekje gebracht aan Albert Vaes naar aanleiding van diens 102de verjaardag. De bewoner van woonzorgcentrum De Muze in Muizen is de tweede oudste man van Mechelen en verkeert nog in goede doen. Hij woonde op zijn 100ste verjaardag dan ook nog thuis in Sint-Katelijne-Waver en stond op zijn 97 nog aan de veilingklok van de Mechelse Veilingen, die hij meehielp oprichten met zijn vader. Hij huwde nooit.





