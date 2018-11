Albanese trucker (47) met niets in orde TVDZM

14 november 2018

11u45 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een vrachtwagen in beslag genomen die met niets in orde bleek te zijn. De trucker, een 47-jarige Albanees, moest 7.802 euro boete ophoesten.

Een patrouilleploeg van de politiezone merkte het voertuig op langs de Antwerpsesteenweg omstreeks 15.45 uur. “Omdat onze collega’s hadden gemerkt dat de chauffeur geen veiligheidsgordel droeg”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierop werd het voertuig verder nagekeken.” Al snel bleek dat de vrachtwagen heel wat gebreken toonde. Er was geen geldig tachograaftoestel aanwezig, noch een snelheidsbegrenzer, snelheidsplaatje en signalisatieplaatje. “Ook de technische keuring bleek te zijn vervallen sinds twee maanden”, voegt politiewoordvoerder Van de Sande nog toe. “In totaal stelden we een totale boete vast van zo’n 7.802 euro.” Tot slot bleek de 47-jarige bestuurder in het bezit te zijn van een Italiaans rijbewijs dat niet geregistreerd werd bij de dienst rijbewijzen van zijn woonplaats. Ondanks het feit dat de man de Albanese nationaliteit heeft, woont hij in ons land. Omdat de werkgever op de hoogte was van de gebreken aan de vrachtwagen, wordt ook hij gebreken gesteld. Het voertuig moet nu eerst gekeurd worden alvorens het opnieuw in het verkeer mag worden gebracht.