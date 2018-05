Albanese politie bezoekt Mechelse collega's 12 mei 2018

02u39 0 Mechelen Op het politiekantoor in Mechelen heeft de politie haar collega's uit Albanië ontmoet. Samen rolden ze vorige maand een grote inbrekersbende op.

Een procureur van het Albanese federale parket kwam gisteren samen met de verantwoordelijke van de politie het politiekantoor van de politiezone Mechelen-Willebroek bezoeken. Dankzij een unieke samenwerking tussen de Albanese en Belgische autoriteiten konden er elf verdachten gearresteerd worden in het kader van een veertigtal woninginbraken in de Antwerpse provincie. Een strafdossier opgestart én opgelost dankzij ANPR-camera's. Voor het eerst werkten de Mechelse politie en het parket samen met de Albanese politie.





Een samenwerking die ook meteen resulteerde in een groot succes. "Dit alleen dankzij deze vlotte samenwerking en het opgestarte uitwisselingsproject", zegt Albanees procureur Besnik Muci. De Albanese delegatie bezocht Mechelen de afgelopen dagen om het Mechelse luik binnen het dossier te bekijken. Tijdens de huiszoekingen vorige maand werden er namelijk verschillenden Albanese personen in hun thuisland gearresteerd. Zij zullen binnenkort voor de rechter in Albanië moeten verschijnen.





"Wij hopen in de toekomst dankzij deze samenwerkingen nog meer zaken zoals deze op te lossen en af te handelen als dit dossier", luidt het zowel aan Albanese als Mechelse zijde. In het dossier zijn nog steeds twee personen voortvluchtig. Zij worden nog opgespoord in Albanië.





(TVDZM)