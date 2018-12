Al negen daklozen maakten gebruik van winteropvang Wannes Vansina

14 december 2018

12u28 0 Mechelen Sinds 1 december organiseert Sociaal Huis Mechelen een extra winteropvang voor dakloze Mechelaars. Tot nu toe maakten daar al negen personen gebruik van. Het CAW uit kritiek op het initiatief.

Het Sociaal Huis biedt in een huis in de Hanswijkstraat opvang aan maximaal vijftien personen aan volgens een strikte bed-bad-broodformule omdat er vorige winter in de Acute Opvang van het CAW Boom Mechelen Lier op de Wollemarkt niet altijd voldoende plaats was. “De opvang werd tot nu toe door negen personen gebruikt, vooral mensen die psychologische hulp nodig hebben”, zegt voorzitter Koen Anciaux (Open Vld). Dat een bewakingsfirma ’s nachts instaat voor de begeleiding, kwam het bestuur eerder al op kritiek van de linkse oppositie te staan. Tijdens een debat in de gemeenteraad antwoordde Anciaux dat contact werd gezocht met partners zoals het CAW, maar dat deze niet wilden meewerken. “Totaal niet correct. Het Sociaal Huis heeft geen contact opgenomen met het CAW. Het initiatief komt er zonder enig overleg”, zegt algemeen directeur van het CAW Boom Mechelen Lier Ludo Stevens vandaag. Hij had graag wat meer hulpverlening gezien in de Hanswijkstraat. Anciaux zegt in een reactie dat er wel degelijk overleg was met CAW, met name met het diensthoofd bevoegd voor thuislozenzorg. “Maar er was geen interesse dus hebben we het op deze manier gedaan.” Volgens hem worden gebruikers van de crisisopvang wel degelijk begeleid.

Wollemarkt

Net morgen zaterdag houdt de Acute Opvang op de Wollemarkt een opendeurdag. Het CAW organiseert op de locatie opvang voor daklozen voor maximaal een maand alsook begeleiding in de zoektocht naar een meer duurzame huisvesting. “We organiseren deze opendeurdag, zodat mensen de kans krijgen om ons beter te leren kennen. Velen weten wel dat we hier gevestigd zijn, maar weten niet wat we precies doen. Daar willen we graag verandering in brengen”, vertelt hulpverlener Polle Polfliet. “Bovendien is dit voor ons het uitgelezen moment om onze vrijwilligerswerking extra onder de aandacht te brengen, want alle hulp is welkom. Zo zoeken we bijvoorbeeld mensen die zo nu en dan graag eens koken met de bewoners of die een handje willen toesteken in onze tuin”, vult collega Rani Verschoore aan. De opendeurdag vindt plaats tussen 10 en 16 uur.