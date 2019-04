Al eens appelwortel of paradijskorrels geproefd? Mechelen wil hoofdstad worden van ‘Bourgondisch genieten’ Wannes Vansina

01 april 2019

15u07 0 Mechelen Van Mechelen een ‘gastronomische topstad voor Bourgondisch genieten’ maken: het startschot hiervoor is vandaag gegeven met een workshop voor de chef-koks van de Dijlestad. Bourgondisch koken, dat betekent: met typische smaken uit de 16de eeuw, op een hedendaagse manier gebracht.

Sinds de opening van museum Hof van Busleyden trekt Mechelen fors de kaart van het verleden als hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden. Binnenkort doet ze dat ook op culinair vlak. Sterrenchef Ken Verschueren (van het voormalige De Tuinkamer in Beerzel) liet vandaag - op vraag van Toerisme Mechelen en Horeca Vorming Vlaanderen - in restaurant Cosma een 15-tal collega-koks proeven van een tiental Bourgondische tapas, onder meer oesters met de smaakversterker verjus, haverwortelsoep, linzensalade en een stoofpotje van asperges.

Met Bourgondisch wordt daarbij niet verwezen naar overdadig tafelen, wél naar de historische periode. Verschueren bracht typische 16de-eeuwse smaken, maar dan wel op een hedendaagse manier. “Het was niet evident om op basis van archeologische vondsten uit de middeleeuwen een menu te maken. Ik miste onder meer olijfolie”, zegt Verschueren, al was hetgeen hij voorschotelde wel bijzonder smakelijk.

Paradijskorrels

De Bourgondische keuken combineert oude technieken zoals roken en pekelen met ingrediënten als vergeten groenten, zuurdesem, karnemelk en soms bijzondere specerijen als paradijskorrels. “Da’s de voorloper van onze peper, afkomstig uit westelijk Afrika. Ze werd onder meer aangetroffen in afvalkuilen die geassocieerd worden met de paleizen van de Margareta’s”, verduidelijkt food-archeoloog Jeroen Van Vaerenbergh. “De specerij raakte in de vergetelheid, behalve bij bierbrouwers.” Ook oesters passen in deze keuken: samen met mosselen waren deze weekdieren ‘voedsel van de armen’.

Sneukeltour

De chef-koks kregen na afloop van de workshop de recepten mee, zodat ze zich kunnen laten inspireren voor hun deelname aan Mechelen Culinair, het gastronomisch evenement dat plaatsvindt op 25 en 26 mei. Dat trekt voor zijn tweede editie ook al de Bourgondische kaart. Maar daar blijft het lang niet bij. In het najaar moet er een sneukeltour komen die bezoekers gidst langs de restaurants die Bourgonisch lekkers op de kaart hebben.

Hoopvol

Volgens schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen) mag het belang ervan niet worden onderschat. “Lekker tafelen is toeristisch erg belangrijk. Een etentje staat op hetzelfde niveau als een museumbezoek of een concert”, zegt Siffer.

Mechelen verloor enkele jaren geleden met de sluiting van D’Hoogh en Folliez haar sterrenrestaurants, maar de schepen is hoopvol. “Het is uitkijken naar de herinrichting van het Hof van Cortenbach aangekocht door Stassart 11, en de opening van toprestaurant Tinèlle in Het Predikheren. Met al deze inspanningen willen we Mechelen op de kaart zetten als gastronomische topstad die Bourgondisch genieten ademt”, aldus Siffer.