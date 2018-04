Agressor valt griffier aan: acht maanden cel 18 april 2018

02u45 0

Narek D. uit Mechelen heeft gisteren een effectieve celstraf en een geldboete van 800 euro gekregen van acht maanden.





De man stond vorige maand terecht voor het aanvallen van een griffier op het vredegerecht in Mechelen. Dit nadat hem een vonnis was meegedeeld.





"In dat vonnis werd beslist dat hij uit zijn woning werd gezet. Meteen na de mededeling werd hij agressief", zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. "Nadien gaf hij een vuistslag in het aangezicht van de griffier. Beklaagde bedreigde hem ook met de dood." De feiten dateren van oktober 2017. Na de feiten sloeg hij nog op de vlucht, en gooide hij verschillende stoelen op de grond. Op basis van het vonnis en door de verklaringen van getuigen werd hij uiteindelijk geïdentificeerd. Opdagen voor verhoor deed hij niet, en ook tijdens de behandeling van zijn proces stuurde hij zijn kat. Aan de griffier werd een schadevergoeding toegekend van 803 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend. (TVDZM)