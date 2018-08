Agenten pakken aangeslagen vos 25 augustus 2018

Een patrouilleploeg heeft in de nacht van woensdag op donderdag een vos aangetroffen op de Gentsesteenweg na een melding. Het dier lag op de rand van de rijbaan. Bij aankomst verplaatste het roofdier zich moeizaam naar de berm om zich daar neer te leggen. Het dier liet zich gewillig pakken en werd overgebracht naar het politiecommissariaat. Vermoedelijk werd de vos geraakt door een voertuig, maar hij liep daarbij geen uiterlijke verwondingen op. Intussen verblijft de Reinaert in het opvangcentrum in Malderen. Volgens de verzorgers staat hij alweer op zijn vier poten en eet hij goed. Na de revalidatie zal de vos worden uitgezet in de natuur, bij voorkeur in de buurt van zijn vindplaats, maar dan verder weg van de straat. (WVK)