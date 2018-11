Agent verdacht van verspreiden van ‘onzedelijke beelden’ TVDZM

06 november 2018

Hamid A., een voormalige agent bij de politiezone Mechelen-Willebroek, wordt momenteel verdacht van het verspreiden van ‘onzedelijke beelden’. Over de inhoud van de beelden wil het parket niet in detail treden. Wel bevestigt het de opstart van het onderzoek. De man, die inmiddels voor de federale politie werkt, werd in oktober voor de onderzoeksrechter gebracht. Na zijn verhoor werd hij aangehouden. Volgens de aanklacht omwille van het verspreiden van onzedelijke beelden en misbruik van communicatiemiddelen. De man werd opgesloten in de gevangenis, na zijn voorleiding voor de raadkamer kreeg hij een enkelband. Binnenkort zal hij voor de correctionele rechter moeten verschijnen. Het onderzoek werd volgens onze informatie opgestart nadat de politie zijn telefoon had uitgelezen. Een gevolg van een klacht die werd ingediend tegen de korpsleiding van de politiezone voor laster en eerroof. De agent had destijds een rapport opgesteld waarin hij het schuiladres van Salah Abdeslam had vermeld. De korpsleiding had die tip links laten liggen omdat ze deze informatie onbetrouwbaar vond, maar Abdeslam werd uiteindelijk op dat adres aangetroffen.