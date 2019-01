Afscheid van scout Joran (15), die aangereden werd door trein: “Het zal hier nooit meer hetzelfde zijn” Tim Van der Zeypen

05 januari 2019

15u00 0 Mechelen Honderden mensen hebben vanmorgen massaal afscheid genomen van de vijftienjarige Joran. De tiener overleed vorige week nadat hij werd aangereden door een trein. Hij was op kamp met de scouts. Het werd een warm afscheid vol met muziek en foto’s.

De aula van de begraafplaats in Mechelen zat overladen vol. Buitenaf werd de afscheidsplechtigheid nog eens bijgewoond door tientallen anderen. Naast familie en vrienden was er ook een grote delegatie scouts van Thila Coloma in Mechelen aanwezig. Joran zat al sinds zijn zesde bij de scouts. Eind december trok hij samen met zijn scoutsgroep per fiets naar de Hoge Rielen in Kasterlee. Voor het jaarlijkse belofteweekend. Op de laatste avond van het kamp verliet hij het terrein. Zijn vrienden gingen naar hem op zoek maar later zou het bericht komen dat Joran werd aangereden door een trein. Hij overleed later in het ziekenhuis. “Dit is een enorm grote schok voor ons. Het zal hier nooit meer hetzelfde zijn”, vertelden enkele scoutsvrienden tijdens de afscheidsplechtigheid. “Grote vriend, er zal geen enkel moment voorbij gaan zonder dat we aan jou denken.”

Zorgeloze Bubo

De scoutsvrienden houden niets dan goede herinneringen over aan hun goedlachse vriend. “Naast jouw echte naam, kreeg je ook de totem Zorgeloze Bubo. Een totem die op je naam geschreven was en wat was je er ook trots op”, gingen de vrienden verder. “Je was uniek, had je hart op de juiste plaats en stond altijd klaar voor iedereen. Je was steeds te vinden voor een goeie mop of discussie.” Volgens Jorans vrienden genoot hij ook van elk moment bij de scouts. “Je hebt een grote en diepe indruk achtergelaten en verbaasde ons steeds opnieuw met jouw bijzonder grote inzet bij alles wat we op de scouts deden”, besloten de scoutsvrienden. “Binnenkort planten we een boom aan op onze terreinen zodat we deze fantastische kerel voor altijd blijven herinneren.”

Humor

Jorans klasgenoten blikten samen terug op de verschillende schitterende herinneringen en prezen zijn humor. “Wat hebben we zoveel kunnen lachen met jouw droge humor”, vertelden enkele klasgenoten. “Presentaties of triestige onderwerpen, fleurde je steeds op. Op jouw gekende manier. ‘Om het leed te verzachte’, zei je dan.” Joran kreeg bij zijn klasgenoten intussen een speciaal plekje in hun hart. “Jouw ster zal even had schitteren als de sterretjes in jouw lichtgevende kersttrui waarmee je binnengewandeld kwam op school”, besloten de klasgenoten. Naast zijn klasgenoten, bewonderde een voormalige leerkracht hem voor zijn inzet op school en zijn wijsheid: “Techniek of wiskunde? Niets was te moeilijk voor jou. Iedereen kon bij jou terecht met vragen.”

De massale aanwezigheid bood Jorans ouders en broers heel wat steun. Zij lieten een brief voorlezen. “Als we problemen hadden, konden we steeds opnieuw rekenen op onze grote broer”, luidde het. “Je haalde alles uit het leven wat kon. Met jouw sterke wilskracht, zette je steeds door en realiseerde je zo verschillende knappe dingen.” Zondag zou Joran zestien jaar oud worden. “En wat zat je nog vol met plannen. Je zou gaan skiën en in de zomer op kamp vertrekken met de scouts”, luidde het nog. “Bij dit grote verlies is het bijzonder moeilijk om de juiste woorden te vinden. Maar praat over Joran, praat over de gevoelens. Zo zal hij nooit vergeten worden en blijft Joran verder leven in ons.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of kan chatten op de website www.zelfmoord1813.be