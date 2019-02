Afscheid van Luc Coeckelbergh vindt zaterdag plaats TVDZM

06 februari 2019

De uitvaartplechtigheid van Luc Coeckelbergh (61) uit Rumst vindt nu zaterdag 9 februari plaats. De zestiger overleed zondagavond omstreeks 18.45 uur bij een verkeersongeval langs de Thiebroekvaart in Mechelen. Luc had zondagnamiddag de wedstrijd van K. Rumstse SK tegen Leest United bijgewoond. Toen hij naar huis reed, werd de 61-jarige plots onwel en reed hij de Leuvense Vaart in. Hulpdiensten snelden ter plaatse maar konden geen hulp meer bieden. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Luc was naast supporter voor K. Rumstse SK ook nog supporter voor KV Mechelen. Hij was voorzitter van supportersclub ’t Hoekske in Walem (Mechelen). De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de kerk van Sint-Pieter in Rumst en start om 10.30 uur.