Advocaat over zware GHB-gebruiker: "Een wonder dat hij hier nog zit" 16 mei 2018

02u43 0

"Uw strafregister is even groot als dit dossier." Mechels procureur Peter Peereboom wond er gisteren geen doekjes om. "Negen correctionele veroordelingen waaronder drie voor drugs. Deze feiten pleegde u zelfs nadat er in maart 2017 nog een straf met probatie werd opgelegd", klonk het nog. Kim V.H. (38) stond terecht voor het maken en verkopen van GHB.





Ketamine

Bij de huiszoeking op 7 januari 2018 werden er drie flessen (maar liefst 2,2 liter) met GHB gevonden. Die huiszoeking kwam er nadat hij genoemd werd in een dossier of een diefstal. Die verdachte wees naar de dertiger als zijn dealer. Naast de GHB werd er bij de huiszoeking ook nog ketamine, cocaïne en cannabis gevonden.





Bij het uitlezen van het gsm-toestel werden bezwarende sms'en aangetroffen. Daaruit bleek dat hij 'water' verkocht. "Duur water blijkbaar, want een flesje kostte zeventig euro", klonk het nog. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro effectief.





Geen grote dealer

"De tijd dat we moeten geloven dat hij zich gaat verbeteren, is voorbij", besloot Peereboom. De raadsman van de beklaagde vroeg enige mildheid van de rechter in haar beoordeling. "Zijn situatie is schrijnend. Hij is al twintig jaar verslaafd en het is wonder dat hij hier nog zit", aldus meester Bart Vanmarcke. "Bovendien betwisten we niet dat hij af en toe weleens drugs aan anderen gaf, maar het is geen grote dealer." Een vonnis in de zaak volgt op 28 mei.





(TVDZM)