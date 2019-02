Actrice Elise Roels ziet ex-school ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs winnen. “Volkomen terecht” Wannes Vansina

22 februari 2019

11u54 0 Mechelen Elise Roels zag deze voormiddag haar voormalige school Ursulinen Mechelen de ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs winnen. “Volkomen terecht”, weet de Thuis-actrice uit ervaring. Dat momenteel een anti-pestvlag wappert op de Sint-Romboutstoren, is geen toeval, want ook De Ark en Campus Caputsteen vielen in de prijzen.

Met de ‘Pesten, dat kan niet’-prijs beloont jeugdorganisatie Tumult jaarlijks de scholen met het strafste antipestbeleid. De hoofdprijs van 2.500 ging deze ochtend naar Ursulinen en dat hadden ook de leerlingen geweten. Voor hen begon de dag met een anti-pest-DJ-feestje op de speelplaats en een Stip-it party.

TV-gezicht

Elise Roels leidde het formele gedeelte van de prijsuitreiking als presentatrice in goede banen. “Wat is het tof om hier na drie jaar terug te komen!” Nochtans heeft ook zij hier een pestverleden. Toen Roels hier als 16-jarige belandde, had ze het als tv-gezicht moeilijk om haar draai te vinden. “Als puber was ik in de eerste plaats mijzelf nog aan het zoeken en dan was die nieuwe klasgroep absoluut moeilijk.”

Al duurde dat niet lang. “Het is heel goed en snel opgelost, door veel te praten. Uiteindelijk heb ik hier twee heel gelukkige jaren beleefd. Wat ik belangrijk vind, is dat het thema hier niet wordt weggestoken. Er wordt niet gezegd dat er niet wordt gepest, want het gebeurt wel, net als in alle scholen.”

Haatspraak

Ursulinen Mechelen kreeg van de jury een bijzonder hoge score. De grote secundaire school maakte indruk met de veelheid aan initiatieven die samen voor een sterk preventief klimaat zorgen. Zoals ‘Meet, mix, match’, een concept dat vorig jaar werd ontwikkeld na signalen over haatspraak tussen etnische groepen. “We zijn daarop binnen en buiten de school op zoek gegaan naar rolmodellen om de leerlingen te inspireren tegen haatspraak en voor het benutten van hun talenten op een goede manier”, zegt zorgcoördinator en leerlingenbegeleider Liesbet Sourbron.

Meters en peters

Participatie staat bij de aanpak centraal. “Het vormen van een goede groep is de beste remedie om uitsluitingsmechanismen tegen te gaan”, weet de coördinator. Zo beschikt de school over vertrouwensleerlingen. “Als leerlingen zich niet goed voelen of gepest worden, kunnen ze naar ons komen. Wij doen dan een babbel in een apart lokaal of op café na school. Het blijft onder ons, al moeten we wel een leerkracht inschakelen als het te ernstig is. Gelukkig is dat niet vaak nodig”, zegt Chloè Bruyninckx.

Ursulinen beschikt ook over een meter- en peterwerking. Ook bij de meters en peters kunnen de leerlingen terecht. Jana Tanghe is zo een meter. “Ik ben zelf al drie keer gepest geweest op andere scholen en weet hoe ermee om te gaan. Ik wil graag andere helpen om er bovenop te geraken zoals ik heb gedaan.” Een Babbelboom, Matchmakers, de uitreiking van Golden hUMans-awards en een anti-cyberpestencoach maken het anti-pestaanbod compleet.

KiVa

Tumult gaf gisteren ook een pluim aan de stad Mechelen. “Geen stad die herstelgericht werken zo diep in de scholen heeft gekregen”, loofde Gie Deboutte van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Hij verwees daarbij naar het anti-pestprogramma KiVa in de lagere scholen, dat sterk wordt ondersteund door de stad. “We willen een warme gemeenschap vormen en dat begint op jonge leeftijd”, verklaart Preventieschepen Abdrahman Labsir (Open Vld). KiVa werkt. “Leerlingen die binnenkomen, weten hoe ze kunnen meewerken om pesten te laten stoppen”, stelt Sourbron vast, “al zijn er ook nog altijd die met een rugzak aan kwetsende ervaringen arriveren”.

STIP IT!

Het is dus geen toeval dat van de tien winnaars er vandaag drie uit Mechelen kwamen, naast Ursulinen ook basisschool De Ark (Battel) en Busleyden Atheneum – Campus Caputsteen. Die twee laatste krijgen elk 500 euro. De prijsuitreiking was meteen het startschot voor de Vlaamse Week tegen Pesten. Nog tot en met vrijdag 1 maart organiseren scholen, jeugdwerkingen en andere organisaties tal van acties. “Met de succesvolle en laagdrempelige boodschap ‘STIP IT!’ willen we dat Vlaanderen laat zien dat pesten niet oké is.”