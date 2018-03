Actieplan tegen overlast aan station Nekkerspoel WANNES VANSINA

06 maart 2018

02u44 0 Mechelen Er komt dan toch een actieplan om de terugkerende problemen van overlast en agressie in de omgeving van het station Nekkerspoel aan te pakken. Het stadsbestuur kondigt onder meer een lik-op-stukbeleid, camerabewaking, betere verlichting en het afsluiten van het Speelgoedstraatje aan.

De stationsbuurt kwam de laatste tijd enkele keren negatief in het nieuws. In juni schoot een wijkbewoner op leden van een rivaliserende familie, tien dagen geleden kwam het op dezelfde plaats tot een incident waarbij jongeren de politie slaags raakten na een overlastactie en een huiszoeking. Zeven personen werden opgepakt, maar volgens coalitiepartner N-VA was er meer nodig.





Burgemeester Bart Somers (Open Vld) veegde een actieplan eerst nog van tafel, maar het komt er nu toch. Somers wil met de lokale politie, het parket en de sanctionerend ambtenaar alle wettelijke mogelijkheden onderzoeken om de geïdentificeerde daders van criminele feiten maximaal en zo snel mogelijk te straffen.





Plaatsverbod

"Waar mogelijk werk ik met een plaatsverbod, een ordemaatregel die ik ook elders al heb toegepast. De panden waar we weten dat er drugs verkocht worden of andere illegale activiteiten plaatsvinden, zal ik indien mogelijk administratief sluiten. We zullen ook met gecoördineerde acties trachten het kaf van het koren te scheiden door met onder meer sociale inspectie en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) tegelijkertijd controles te doen", zegt Somers.





Om daders te kunnen betrappen, wordt ingezet op cameratoezicht. De zes hogeresolutiecamera's die de politie onlangs aankocht, worden gemonteerd in de onmiddellijke omgeving van het station: twee ter hoogte van de Dijlebrug, een aan het Ontvoeringsplein (uitgang station), een aan de stationsparking, een aan het Speelgoedstraatje (kant Sint-Rumoldusstraat) en een aan de kruising met de Grote Nieuwedijkstraat, Nekkerspoelstraat en Sint-Rumoldusstraat.





Vluchtweg afsluiten

Een preventieve maatregel is het doodlopend maken van het Speeldgoedstraatje, een straatje dat nochtans door heel wat fietsers en voetgangers wordt gebruikt en vorig jaar nog werd opgefleurd met een imposante muurschildering.





"De bedoeling is dat jongeren of andere daders via het straatje geen vluchtweg meer zouden hebben", zegt schepen van Preventie Stefaan Deleus (CD&V).





Tegelijkertijd wil het stadsbestuur werken aan een verbetering van de kwaliteit van het openbaar domein.





"Zo hebben we afgesproken om de 'verledding' van onze openbare verlichting eerst te doen op Nekkerspoel. Binnen de twee maanden willen we ledverlichting in de omgeving van het station, met name in Speelgoedstraatje, aan het Ontvoeringsplein, de Frans Halsvest tot Bakelaarstraat en in de Sint-Rumoldusstraat", aldus nog Deleus.





Netheid

Aan de achterkant van de stationsparking (kant Sint-Rumoldusstraat) maakt de stad werk van een verfraaiing met beplanting en een afsluiting. De wijkteams zorgen continu voor de netheid in de omgeving.





"De lokale politie beschikt sinds kort over een kleinere, kwaliteitsvolle camera die meer verdoken kan worden opgesteld. De eerste experimenten met dit nieuwe systeem van cameratoezicht zullen vanaf begin maart worden uitgevoerd op de door ons gekende sluikstortlocaties", geeft Somers nog mee.