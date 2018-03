Actiegroep vreest kap oudste bos 13 maart 2018

02u32 0

De actiegroep 'Geen sloop van het bos van Loos' maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van een deel van het Ferrarisbos, nu een makelaarskantoor het op de markt wil brengen.





De actiegroep protesteerde eerder tegen de plannen van de stad om in het kader van woonuitbreiding Spreeuwenhoek een ontsluitingsweg te trekken door het bos. Dat gevaar lijkt voorlopig afgewend nu er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet komen, maar nu doemt plots een tweede bedreiging op voor een ander stuk van het bos, namelijk dat langsheen de Delling- en Zeutestraat.





Een makelaarskantoor zou 1,7 hectare bosgebied en weide willen verkopen. Volgens de actiegroep gaat het om het oudste bos van de stad dat bovendien erg waardevol zou zijn, maar het werd in 1996 met de opstelling van het gewestplan wel ingekleurd als industriegebied. "Het Ferrarisbos werd in maart op de boskaarten van minister Schauvliege beschouwd als te beschermen gebied. Die kaart werd na een beschamende vertoning door diezelfde Vlaamse regering in mei weer ingetrokken.





De privé-eigenaars willen nog snel een zeer groot financieel voordeel realiseren, want de vraagprijs bedraagt een hallucinante 3.544.800 euro", zegt Bruno De Wit.





Schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) heeft haar diensten gevraagd de situatie te bestuderen en wil vrijdag met het college een standpunt innemen. (WVK)