Actie tegen Van Kerckhovenstraat 21 maart 2018

03u03 0

Sp.a heeft dinsdagavond actie gevoerd in de Willem-Frans Van Kerckhovenstraat. Zo wilde de partij haar voorstel van augustus om de straat, genoemd naar een wrede koloniaal, te herdopen tot Boali van Ekolongostraat kracht bijzetten. "Boali van Ekolongo was een Congolese vrouw wiens voet werd afgehakt, vervolgens werd neergeschoten, en haar verminkingen overleefde. Zij liet haar verhaal optekenen en zich fotograferen, en werd zo het gezicht van de slachtoffers van de koloniale repressie", zegt historica en raadslid Sophie Bollen. Sp.a heeft een aantal voorstellen klaar om op een andere manier met het koloniale verleden om te gaan. Het onderwerp werd besproken in een commissie, maar leidde niet tot concreet resultaat. (WVK)