Actie in kader van Warmste Week: “Spelletjes spelen tot ik mij voel als mijn zus met fibromyalgie” Wannes Vansina

28 november 2018

13u27 0 Mechelen De zaal van de Mechelse spellenwinkel Spelfanaat vormt komend weekend het decor voor ‘Hart voor Fibro’: een spellenmarathon van 24 uur. Bjorn Van Houtven (39) uit Bonheiden organiseert de actie om geld in te zamelen voor mensen met fibromyalgie, zoals zijn zus. “Ik zal spelen tot ik mij voel zoals zij.”

Bjorn zijn zus Kirsten lijdt al jaren aan fybromyalgie: een vorm van reuma die vooral vrouwen treft en die zorgt voor pijn en vermoeidheid. “De oorzaak is nog onbekend. Er bestaan wel verschillende soorten van behandelingen zoals kini- en fysiotherapie, maar die helpen vaak maar tijdelijk”, vertelt Bjorn. Hij wilde in het kader van de Warmste Week al langer iets doen voor de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-patiënten, maar wist niet goed wat gedaan. Tot hij zijn zus vroeg hoe dat nu eigenlijk voelde, een slechte dag met fybromyalgie. “Ze antwoordde: je voelt je een ganse dag alsof je 24 uur aan een stuk spelletjes hebt gespeeld.” Ze verwees daarmee naar Bjorn zijn grote passie: bordspellen. Het idee voor een spellenmarathon was geboren. “Na een etmaal spelen zal ik ook wel vermoeid zijn en spierpijn hebben. Aanvankelijk was het trouwens de bedoeling om 36 uur te organiseren, maar dat heeft mijn dokter mij afgeraden.”

“Voor goed doel doe je alles”

Hij trok naar de uitbaters van de Spelfanaat op de Putsesteenweg, Luc en Jonathan Baetens. Ze waren meteen bereid om mee hun schouders te zetten onder het evenement en stellen hun zaal gratis ter beschikking alsook de collectie demospellen, meer dan 500 stuks rijk. “We hebben de zaal en de mogelijkheid om het te doen. We helpen graag mee en hebben wat mensen opgetrommeld om onder meer mee achter de toog te staan”, zegt Jonathan. Zijn vader vindt dat niet meer dan logisch. “Voor een goed doel doe je alles. Bovendien heeft dit ook nog eens met spelletjes te maken en kunnen weeral nieuwe mensen het plezier ontdekken om ermee te spelen”, zegt Luc. Ook frituur Vrouwvliet zet mee de schouders onder de actie, net als de spellenwereld. “Ik heb samen met mijn broer Jörgen Boardgamebrothers, een videoblog over spellen. Ik heb mijn contacten aangesproken. Verschillende uitgevers en makers komen hun spellen voorstellen.”

Gouden Carolus

De marathon gaat zaterdag om 14 uur van start om 24 uur later te eindigen. Jong en oud is welkom, ook voor een kort bezoek. Bjorn vraagt een 1 euro inkom en een vrije bijdrage per spel en uur. Ook van elke consumptie gaat 50 cent naar de Liga, bovenop de twee vaten Gouden Carolus Classic die werden geschonken door Quali Drinks (de werkgever van Bjorn) en brouwerij Het Anker. “Wat mijn verwachtingen zijn? Geen idee. Maar elke euro voor de Liga is welkom”, besluit Bjorn.

https://www.facebook.com/boardgamebrothers/