ACM legt eerste steen voor showroom Seat

Wannes Vansina

27 november 2018

Automobile Centre Mechelen heeft deze middag aan de Gentsesteenweg in Mechelen de eerste steen gelegd van een nieuwe Seat-showroom, naast deze van Volkswagen en Audi. Tegen de zomer moet het gebouw, dat volgens de nieuwste Seat-normen wordt gebouwd, klaar zijn. “Anderhalf jaar geleden hebben we de concessie voor Seat in de regio Mechelen-Puurs overgenomen. Sindsdien hebben we een pop-up tent staan. In de nieuwbouw van een goede 500m² zullen we alle modellen kunnen tonen”, zegt siteverantwoordelijke Hans D’Haene. Het gaat om een investering van een kleine 750.000 euro. Automobile Centre Mechelen is in Mechelen ook verdeler van Skoda en Porsche.