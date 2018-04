Achtervolging eindigt in crash: combi en twee auto's beschadigd 03 april 2018

02u42 1 Mechelen In het centrum van Mechelen is een achtervolging gisteren geëindigd met een crash op de Veemarkt. Ook een combi van de lokale politie deelde in de brokken.

Een politiepatrouille had kort voor 19.30 uur een verdacht voertuig opgemerkt. Toen de agenten de bestuurder wilden tegenhouden, ging die ervandoor. De achtervolging werd prompt ingezet, en die eindigde met een crash aan het Holliday Inn Hotel op de Veemarkt. Ook een combi van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek raakte beschadigd.





Eén lichtgewonde

"Ter hoogte van het hotel raakten onze agenten een derde wagen", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Die aangereden auto botste vervolgens tegen het verdelingssysteem voor de tickets van de ondergrondse hotelparking. "Even verderop botste de vluchtende bestuurder op zijn beurt tegen straatmeubilair", gaat Van de Sande verder. "Ook dit voertuig moest getakeld worden, net als de combi en de derde auto. Eén persoon raakte lichtgewond. Een ambulance werd ter plaatse gestuurd."





Verkeersinbreuken

Of het slachtoffer uiteindelijk ook naar het ziekenhuis gebracht moest worden, is niet duidelijk. Naar verluidt zou het niet om een agent of een inzittende van de vluchtauto gaan. De bestuurder van die vluchtauto moet nog verhoord worden. Waarom hij op de vlucht sloeg, was niet meteen duidelijk. Mogelijk had dat te maken met reeds gepleegde verkeersinbreuken. (TVDZM)