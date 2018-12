Acht nationaliteiten spelen spel dat 14 uur duurt Wannes Vansina

02 december 2018

12u38 0 Mechelen Opvallende bijeenkomst dit weekend in het Sint-Romboutscollege in Mechelen. Spelers uit wel acht landen kwamen er bijeen voor een spel dat wel 14 uur duurde.

Een 40-tal spelers kwam drie dagen bijeen voor ‘The Belgian 18xx Convention 2018’, volledig gewijd aan de 18-xx-spellenreeks. Kort komt het erop neer dat de spelers een spoorwegennetwerk dienen uit te bouwen als directeur van een bedrijf én tegelijker als investeerder zo rijk mogelijk trachten te worden door aandelen te kopen van hun eigen bedrijven en deze van andere spelers. “Het langste spel dat werd gespeeld is zaterdag om 10 uur gestart en om middernacht vroegtijdig stopgezet. Er waren zes tafels nodig. 18xx is niet iets dat je zomaar even in huiselijke kring doet”, verklaart Luk Van Lokeren van Spellenclub Mechelen waarom spelers uit Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Polen, Italië en Spanje naar Mechelen kwamen afgezakt.

Familiespeldag

Hij benadrukt dat het spel heel erg niche is en niet staat voor de activiteiten van de vereniging, die eerder dit jaar werd opgericht. “Wij bieden onderdak aan spelers van heel lichte spelletjes tot het stevigere werk. Elke zaterdagavond komen we bijeen in de zaal van de Spelfanaat in Mechelen om 19.45 uur. Iedereen kan aansluiten.” Met succes. Intussen telt de club al een 80-tal leden. “Op 29 december organiseren we van 13 tot 18 uur onze tweede familiespeldag. Daarnaast organiseren we ook workshops en doen leden die dat willen mee aan tornooien”, geeft Van Lokeren nog mee.

https://spellenclubmechelen.com/