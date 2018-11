Acht maanden effectief voor zedenschennis TVDZM

20 november 2018

Een man uit Mechelen is schuldig bevonden aan openbare zedenschennis. Hij kreeg acht maanden effectief alsook een geldboete van 800 euro. De Mechelaar moest zich vorige maand komen verantwoorden omdat hij naakt rondliep in zijn woning. “Bovendien was hij aan het masturberen”, klonk het op zitting. “Omdat de gordijnen open waren, konden drie voorbijgangers alles zien.” De drie verwittigden de politie en dienden klacht in waardoor de zaak voor de rechter kwam. De man ontkende de feiten met klem. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.