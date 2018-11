Acht maanden cel voor openbare zedenschennis TVDZM

16 november 2018

16u40 0

De rechters in Mechelen hebben een man uit Walem schuldig bevonden aan openbare zedenschennis. De man kreeg acht maanden effectief. Vorige maand stond hij voor de rechter omdat hij naakt zou hebben rondgelopen in zijn woning en inmiddels gemasturbeerd te hebben. Drie mensen, waaronder een zevenjarige, waren getuigen van de feiten. Zij kwamen net voorbij gewandeld. De politie werd erbij gehaald maar beklaagde ontkende de feiten met klem. De zaak werd destijds bij verstek behandeld. Of de man beroep zal aanteken tegen het vonnis, is nog niet gekend.