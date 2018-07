Acht maand voor winkeldievegge die ook fietsen stal 11 juli 2018

02u25 0

De rechter in Mechelen heeft Britt V. veroordeeld tot een celstraf van acht maanden. De vrouw stond terecht voor een winkeldiefstal en twee fietsdiefstallen. De diefstallen kwamen aan het licht door de stadscamera's. Een van de fietsen kon worden gerecupereerd, de andere werd aangetroffen bij de huiszoeking. Gelijktijdig moest de vrouw zich dus ook verantwoorden voor een winkeldiefstal. Ze ging ervandoor met enkele aardappelmesjes en met een LED-lampje. Naast de celstraf moet ze een geldboete betalen 400 euro. Aan de eigenaar van de fiets moet ze 120 euro betalen. Of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend. (TVDZM)