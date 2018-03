Acht groepen spelen halve finale Jazzcontest 23 maart 2018

Nu zondag beslechten in Cultuurcentrum Mechelen acht bands de halve finale van het Jazzcontest, een internationale wedstrijd voor jong jazztalent. De vier beste mogen door naar de finale, die onderdeel uitmaakt van stadsfestival Maanrock. "Van duo's tot kwintetten, met en zonder blazers, het deelnemersveld is dit jaar even verscheiden als internationaal met bands uit België, Nederland en Duitsland. Elk van de halve finalisten speelt een set van 20 tot 30 minuten om het publiek en vooral de professionele vakjury onder leiding van Chris Joris te overtuigen", aldus vzw De Jazzzolder. Info: www.jazzcontestmechelen.be. (WVK)