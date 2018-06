Acht dagen cel voor jongere broer van Ashraf Sekkaki 14 juni 2018

02u46 0 Mechelen De 25-jarige Oualid, jongere broer van 'ontsanppingskoning' Ashraf Sekkaki, is gisteren veroordeeld tot een celstraf van acht dagen.

Vorige maand stond de twintiger terecht voor smaad tegenover de politie van Mechelen-Willebroek. In 2017 hield de politie in de Oscar Van Kesbeeckstraat een auto tegen. Toen ze deze wilde controleren, kwamen enkele twintigers, waaronder een van hen met een kap over zijn hoofd, de agenten uitdagen.





"Kloteflikken, kut-Somers en janetten. De jongeman nam geen blad voor de mond", zei de openbaar aanklager vorige maand. "Wat later nam hij ook zijn gsm en begon hij de agenten te filmen."





Uitwijzing naar Marokko

De twintiger werd geïdentificeerd als Oualid. Bij de onderzoeksrechter ging hij over tot bekentenissen. "Zij kiezen mij er altijd uit", klonk het. Het parket eiste de maximumstraf van een maand en een geldboete van 150 euro.





De rechter was milder. Hij kreeg naast de celstraf wel nog een geldboete van 208 euro. Binnenkort wordt de jongeman wellicht uitgewezen naar Marokko. Zij vragen de uitlevering in het kader van een lopend onderzoek. (TVDZM)