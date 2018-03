Acht bestuurders testen positief 05 maart 2018

02u35 0

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend enkele alcoholcontroles gehouden in Mechelen. Ze stonden opgesteld langs de R6, de Brusselsesteenweg en aan de rotonde aan Technopolis. In totaal werden 466 autobestuurders aan de kant gezet. Acht bestuurders testten positief. "Dit desondanks het barre winterweer met dichtgesneeuwde en gladde wegen", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Zeven hadden teveel gedronken en één bestuurder was onder invloed van drugs." Van drie autobestuurders werd het rijbewijs meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Naast de bestuurder onder invloed van drugs, hadden twee anderen tussen de 2 en 2,1 promille alcohol in hun bloed. Verder moesten nog twee bestuurders hun rijbewijs inleveren voor drie uur, van drie bestuurders tot slot werd het rijbewijs gedurende zes uur ingetrokken. "Eén van hen reed op de R6 met een trekker en geladen oplegger", gaat Van de Sande verder. "Naast hem lag een lege fles bier van een halve liter. Hij had naar eigen zeggen ook nog andere alcoholische dranken genuttigd. Hij had 1,3 promille alcohol in zijn bloed." Ook de vrachtwagen werd aan de kant gezet. De werkgever van de trucker moest een tweede chauffeur ter plaatse sturen zodat de vrachtwagen alsnog op zijn eindbestemming kon geraken." (TVDZM)