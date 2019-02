Abattoir Fermé draait langspeelfilm in Cultuurcentrum. 100 Mechelaars mogen meespelen Wannes Vansina

14 februari 2019

14u53 0 Mechelen De tentoonstellingszalen van Cultuurcentrum Mechelen herbergen de komende weken geen kunst, wel een filmset. Het Mechelse theatergezelschap Abattoir Fermé draait in maart in een ‘spookhotel’ zijn eerste langspeelfilm en de Mechelaars mogen meedoen. Voor Stef Lernous wordt het de apotheose van zijn stadsartiestschap.

Abattoir Fermé verwelkomde de pers vandaag in de compleet vervallen woonkamer van het hotel. Het behangpapier is gescheurd, op de eettafel ligt een schedel. Kortom, een typische Abattoir Fermé-setting. Elders in de anders zo cleane tentoonstellingszalen bevinden zich onder meer de gangen en kamers van het groezelige gastenverblijf dat het decor zal vormen voor de eerste langspeelfilm van Lernous. “Zes weken werd hieraan gewerkt, op 3 maart beginnen we te filmen”, vertelt de regisseur en scenarioschrijver.

Over het verhaal blijft hij mysterieus. “De film gaat over een man die een hotel bewoont en het feestzaaltje uitbaat.” Het wordt géén horrorfilm zoals de kortfilm ‘Manphibian’ van jaren geleden. “Wel een drama met veel humor in een heel Vlaamse setting”, zegt Lernous. Het zal herkenbaar Abattoir Fermé zijn, maar tegelijkertijd ook weer niet. “De opvolging van scènes moet werkelijk alle verbeelding overtreffen.” Waarom hij een film maakt? “Veel mensen vragen ons dat. En nu doen we dat dus. Het schrijven was alvast heel plezierig.”

100 figuranten

Tom Vermeir speelt de hoofdrol en krijgt het gezelschap van een 40-tal andere Abattoir Fermé-acteurs. En van 100 Mechelse figuranten. Zij zijn nodig voor de meest theatrale scène in de film. Bedoeling is dat de vrijwilligers al dansend en drinkend feestvieren op de set. “Moet je kunnen acteren? Nee. Moet er een hoek af zijn? Ja. En zelfs als dat niet het geval is, dan zorgen wij daar wel voor”, lacht Lernous.

De film zal klaar zijn in het najaar. De première is voor de Mechelaars. Stef Lernous – nog tot september stadsartiest van de stad - mag dan internationaal hoge ogen gooien, de link met thuishaven Mechelen koestert hij. “Mechelen onderging de voorbije jaren een metamorfose. Abattoir Fermé durft de groezelige kantjes en de volkse aard van de Mechelaars tonen. Dat vind ik heel belangrijk”, verklaart Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) de samenwerking.

’20 jaar Abattoir – De Expo Show’

Overigens zal het spookhoteldecor niet alleen dienstdoen voor de filmopnames, maar vervolgens ook worden gebruikt voor een belevingstentoonstelling ’20 jaar Abattoir – De Expo Show’. Deze zal plaatvinden van 4 mei tot en met 16 juni. Acteurs zullen live-performances brengen voor jong en oud. “Ons verhaal is hier in het Cultuurcentrum begonnen, voor we naar Nona verhuisden”, geeft Lernous nog mee.

Kandidaat-figuranten kunnen zich melden via anke@abattoirferme.be, door hun naam, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en twee foto’s (close-up en ruimere foto) te bezorgen.