Aartsbisschop stelt tuin open voor Mechelaars: “Zo mooi om hem te kunnen delen” Wannes Vansina

23 maart 2019

15u10 6 Mechelen Mechelen is een prachtige stilteplek rijker. Tijdens een plechtigheid werd zaterdagmiddag de aartsbisschoppelijke tuin geopend voor het publiek. Hij zal op woensdagnamiddagen en tijdens weekends dienst doen als ‘stiltetuin’. “Het is heel mooi dit te kunnen delen”, zegt aartsbisschop Jozef De Kesel.

De monseigneur zei blij te zijn met de openstelling van zijn tuin. “Ik woon hier alleen, hij is wat groot voor mij. Veel mensen hebben niet zo’n tuin. Het is iets heel moois dat te kunnen delen. Ik hoop dat de mensen uit de buurt er deugd van zullen hebben. Ge zijt altijd welkom hier”, nodigde hij de buurtbewoners uit. De aartsbisschop maakte van de gelegenheid ook gebruik om de stad te bedenken voor de restauratie van de kerken. “Ik woon hier drie jaar met een zekere fierheid.”

Niet het bisdom, wel de provincie Antwerpen beheert al 200 jaar het Aartsbisschoppelijk Paleis en de bijhorende prachtige tuin. “Door hem open te stellen, kunnen we de Mechelaar gelukkig maken”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens. De provincie investeert 7,5 miljoen euro in de restauratie van het paleis en de tuin. “De conciërgewoning en de westelijke paleisvleugel werden gerestaureerd, in de tuin werden de tuinmuren, bergingen, de Lourdesgrot en de bidpaviljoenen met de steun van de stad aangepakt.”

Ha-ha-muur

Maar er moet nog veel gebeuren. In de tuin moet op termijn een ‘ha-ha-muur’, een verzonken muur in een gracht, het publieke gedeelte scheiden van het private gedeelte van de aartsbisschop. “Oorspronkelijk sneed de vliet Melaan de tuin in twee delen, tot deze in 1914 werd gedempt. De Melaan weer openen is niet mogelijk omdat de hoofdriolering zich in de bedding bevindt en omdat er honderd jaar oude bomen op staan”, aldus Lemmens.

De magnolia staat prachtig in bloei, maar volgens de aartsbisschop is de tuin in de zomer nog mooier. Burgemeester Bart Somers wees op de unieke uitzichten die de tuin biedt op de omgeving. “Er zijn weinig plaatsen waar de Sint-Romboutstoren zo tot zijn recht komt, naast heel wat andere historische gebouwen.” Volgens de burgemeester zal de tuin net als de andere parken bijdragen aan de levenskwaliteit van de Mechelaars en als vanzelf een stilteplek zijn.

“Jaren naar uitgekeken”

Sommige buurtbewoners hadden daar wat schrik van. “Ze gaan toch moeten oppassen voor hangjongeren. In het Klein Begijnhof iets verderop wordt gedeald”, zeggen Greta Adriansens en Chris Verbruggen. Wat helemaal niet wil zeggen dat ze het openstellen van de tuin geen goed idee vinden. “Er is al zeker drie jaar sprake van. We hebben ons al vaker afgevraagd: wanneer gaat het gebeuren. We zullen er zeker gebruik van maken.”

Ook Denis Corthier keek er al maanden naar uit. “Het is vandaag de eerste keer dat ik hier kom. Ik vind het heel goed. Het is ruim. Ik ga hier vaker komen. Ik denk dat Mechelen groen en stilteruimtes goed kan gebruiken. Knap van het bisdom dat ze de tuin openstellen. Ik weet niet of ik het met mijn tuin ook zou doen”, lacht hij.

De tuin is op woensdag geopend van 13 tot 17 uur, op zaterdagen en zondagen telkens van 9 tot 17 uur. De Stiltetuin is toegankelijk via een poort in de Schoutetstraat.