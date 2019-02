Aartsbisdom lijdt 19 miljoen euro aan opgestapelde verliezen door personeelskosten en dalende giften Wannes Vansina

23 februari 2019

18u07 0 Mechelen De vzw aartsbisdom Mechelen-Brussel zit in de rode cijfers. De voorbije jaren stapelde ze voor ruim 19,5 miljoen euro verliezen op. Stijgende personeelskosten en dalende giften liggen aan de basis, al is er volgens het bisdom geen reden tot ongerustheid.

Het aartsbisdom omvat zoals de naam zegt niet alleen een deel van het arrondissement Mechelen maar ook van Vlaams- en Waals-Brabant. De voorbije jaren liepen de verliezen op van 1,4 tot 4,7 miljoen euro. Enkel in 2016 was het resultaat positief, zo bericht De Tijd.

Het aartsbisdom telt een 100-tal personeelsleden, alsmaar vaker leken. Tegenover die stijgende kost staan een heleboel schenkingen uit onder meer legaten, maar die lopen terug. In 2017 bedroeg dat bedrag – voorheen nog goed voor 6 à 7 miljoen euro – terug tot 693 euro.

Woordvoerder Geert De Kerpel wijst erop dat een vzw niet de bedoeling heeft om winst te maken en dat de rekeningen aangezuiverd worden met geld vanuit andere vzw’s van het aartsbisdom die wél een positieve balans hebben. “Zo zijn de rekeningen in evenwicht.”

De verliezen vragen wel aandacht. “Mochten ze verder toenemen dan zullen we uiteraard sommige ambities moeten aanpassen en minder personeel kunnen aanwerven dan we wel zouden willen, maar dramatisch is de toestand dus zeker niet”, besluit hij.