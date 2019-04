Aantal vroegtijdige schoolverlaters flink gedaald. “Maar we zijn er nog niet” Wannes Vansina

04 april 2019

Het aantal jongeren dat vroegtijdig de school verlaat, is volgens de recentste cijfers flink gedaald in Mechelen. In het schooljaar 2016-2017 waren ze met 218. “We zijn er nog niet, maar dit stemt ons hoopvol.”

Van schooljaar 2011-2012 tot 2015-2016 telde Mechelen tussen 239 en 290 vroegtijdige schoolverlaters. Volgens een rapport dat het Vlaams departement Onderwijs en Vorming recent vrijgaf, daalde dat in het schooljaar 2016-2017 fors.

“In de meeste Vlaamse centrumsteden stijgt het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters. In Oostende, Sint-Niklaas en Roeselare daalt het aantal, maar nergens zo sterk als in Mechelen. Mechelen maakt een serieuze duik en dat sterkt ons in het beleid dat we voeren”, zegt Marina De Bie, schepen van Onderwijs (Groen).

Al nuanceert ze tegelijkertijd zelf ook de cijfers. “De sterke daling gebeurde twee jaar geleden en dan nog was de ongekwalificeerde uitstroom, met 13,5% op het totaal aantal leerlingen, te groot. Over het schooljaar 2017-2018 is er nog geen informatie. De trend kan dan weer anders zijn. Toch maken we ons sterk dat we deze trend kunnen vasthouden en de lijn verder kunnen doen dalen.”