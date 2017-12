Aanslag plannen op Filip Dewinter: straf met uitstel RECHTBANK IS MILD VOOR TIENERTERRORISTEN TIM VAN DER ZEYPEN

03u03 6 Mechelen Drie jongeren die een aanslag wilden plegen op het Centraal-Station in Antwerpen en op politicus Filip Dewinter zijn gisteren schuldig bevonden door de rechtbank. Ze kregen alle drie een celstraf met uitstel. De twee ronselaars, waarvan geweten is dat ze in Syrië zijn geweest, kregen tien jaar effectief. Beiden hadden verstek gelaten.

In september 2015 wou een 17-jarige jongen vertrekken via Charleroi naar Syrië om er zich te gaan aansluiten bij IS. De jongen werd tegengehouden nog voor hij kon vertrekken. Toen het strafdossier werd opgesteld, kwamen al snel nog andere tieners in het vizier. De jongeren hadden drie intenties. "Ofwel zouden ze naar Syrië vertrekken, ofwel zouden ze een aanslag plegen in het Centraal Station in Antwerpen ofwel zouden ze politicus Filip Dewinter ontvoeren en vermoorden", klonk het vorige maand op zitting. Een van de tieners die de aanslag op de Antwerpse politicus wilden plegen, was de negentienjarige Naim R. uit Mechelen. Hij werd net zoals vijf anderen gedagvaard voor deelname aan een terroristische organisatie en het plannen van een aanslag op Belgisch grondgebied. Hij ontkende niet, maar beweerde op zitting dat hij zich liet meeslepen in het hele verhaal. "Ik werd gepest op school voor mijn godsdienst en zocht mijn persoonlijkheid. Die had ik gevonden maar jammer genoeg bij de verkeerde personen", vertelde hij aan de drie rechters.





Patrick Lefelon Yussuf, de ronselaar van de bende, kreeg 10 jaar effectief.

Deradicalisering

Gisteren werd hij schuldig bevonden over de hele lijn. De rechters waren wel van oordeel dat hij een tweede kans verdient. De negentienjarige kreeg een zware celstraf van vijf jaar met uitstel en een geldboete. Er werden wel tien voorwaarden opgelegd. "U moet onder meer een vorming of begeleiding volgen met het oog op deradicalisering en re-integratie in de maatschappij, u krijgt een verbod op het bezoeken van websites die het jihadisme verheerlijken en krijgt een verbod op het gebruik van sociale media behalve met het gebruik van een account onder de officiële naam. Tot slot zal u ook uw pc's, laptops of tablets ter beschikking stellen van de politie en zowel de codes als paswoorden overhandigen", somde voorzitster Jessica Bourlet enkele voorwaarden op.





Meelopers

Diezelfde straf én voorwaarden kregen ook Driss C. (33) uit Den Haag en Ziani A. (20) uit Borgerhout opgelegd. De advocaat van de twintigjarige reageert positief op het vonnis. Onder meer omdat de rechters de twee ronselaars van de bende, Yussuf E.G. (28) en Youssef I. (33), veroordeelden tot een celstraf van tien jaar effectief. "Er is dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de leiders en de meelopers", aldus meester Abderrahim Lahlali. "Mijn cliënt heeft, net zoals we hebben gevraagd, een tweede kans gekregen."





Streep onder zetten

Zelf wou de twintiger niet reageren op het vonnis, de strafpleiter deed dat uiteindelijk in zijn naam. "Voor hem is het belangrijkste dat hij hier een streep onder kan zetten", besluit meester Lahlali. "Het is een goede zaak dat hij de komende jaren onder toezicht staat. Zo kan hij zich bewijzen tegenover de rechtbank en laten zien dat hij die kans grijpt."





Tegen de twee ronselaars werd een onmiddellijke aanhouding bevolen door de rechtbank. Zij verblijven volgens de laatste informatie in Syrië. Een verdachte werd over de hele lijn vrijgesproken.