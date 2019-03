Gesponsorde inhoud Aanschuiven aan Sint-Romboutskathedraal voor het afscheid van kardinaal Danneels: “Hij heeft me nog gevormd. Ik moést er vandaag wel bij zijn” Tim Van der Zeypen

22 maart 2019

17u00 0 Mechelen Niet alleen prominenten, maar ook veel gewone burgers hebben in de Sint-Romboutskathedraal de uitvaartplechtigheid van kardinaal Godfried Danneels bijgewoond. Vanochtend stonden de mensen aan te schuiven voor een plekje in de kathedraal, iedereen met zijn eigen reden.

Het lichaam van Danneels werd om 9 uur al vanuit het Aartsbisschoppelijk Paleis van Mechelen binnen gedragen in de kathedraal. Gedurende twee uur konden de mensen een laatste groet uitbrengen. In de tussentijd arriveerden alle prominenten en namen ook zij hun plaats in. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) arriveerde als eerste. Later volgden nog andere toppolitici onder wie Kris Peeters (CD&V), Koen Geens (CD&V), Jan Peumans (N-VA) en Siegfried Bracke (N-VA). Ook vertegenwoordigers van de erkende religies en de Unie van Vrijzinnige Verenigingen arriveerden, in afwachting van koning Filip en koningin Mathilde, prins Laurent en prinses Astrid.

“Goede herder”

Tijdens de uitvaart werd de kardinaal geprezen voor zijn inzet de afgelopen jaren. “Hij is een goede herder geweest gedurende al die jaren”, sprak aartsbisschop Jozef De Kesel. “Hij leidde de Katholieke Kerk in ons land op het moment van ‘een keerpunt’. Zowel voor de Kerk als voor de samenleving. Makkelijk zal het niet geweest zijn, maar hij was een gids en herder met moed en autoriteit.” Hiermee verwees de aartsbisschop naar het misbruik waarmee de Kerk in de tijd van Danneels werd geconfronteerd.

Gevormd door kardinaal

Naast de genodigden was er in de kathedraal ook plaats voor enkele burgers en gelovigen. Sommigen onder hen waren er al heel vroeg bij. Zij wilden zeker zijn van een plaatsje in de kathedraal en stonden al van voor 9 uur in Mechelen. Anderen wilden er gewoon graag bij zijn, zoals de 54-jarige Mart uit Peer. “Ik ben destijds nog gevormd geweest door de kardinaal”, vertelt de Limburgse. De vrouw overnachtte in Bonheiden bij haar zus en tekende vanochtend vroeg present. “Ik wou er er echt wel bij zijn vandaag”, gaat Mart verder. “Het doet me ook wel wat dat hij is overleden. Hij was de zachtheid zelve en zo'n vriendelijke, lieve mens die ondanks zijn functie gewoon gebleven is.” Ook Maria uit Hombeek wilde er vandaag graag bij zijn. Zij wilde een laatste eerbetoon betuigen aan Danneels door samen met haar kleindochter Noor (2) af te zakken naar de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. “Ik ben zelf erg katholiek en ga wekelijks naar de kerk”, klonk het. “Daarom moest ik er vandaag graag bij zijn.”

Glimp

Niet alleen gelovigen, maar ook tal van fans van het koningshuis waren aanwezig. Zij wilden koste wat het kost een glimp van het vorstenpaar, prinses Astrid of prins Laurent opvangen. Bij hun aankomst werd het fototoestel massaal boven gehaald. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van De Wondertuin in Mechelen hadden wel erg veel geluk. Zij waren gisteren toevallig op uitstap en kwamen het koningspaar twee keer tegen. “De kindjes wisten niet wat ze zagen. Ze waren bijzonder geïnteresseerd en wilden weten wat er gaande was. Er werd dan niet enkel uitgebreid gezwaaid naar het koningspaar, maar er werden ook heel wat vragen gesteld”, vertellen juffen Leen en Hannelore en de begeleidende mama’s Els en Tamara.

Grote controle

Na de uitvaartplechtigheid werd het lichaam van Danneels bijgezet in de grafkelder van de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. De uitvaartplechtigheid verliep zonder incidenten. De politie was vandaag ook massaal ter plaatse en hield een extra oogje in het zeil. Iedereen die in de buurt van de kathedraal kwam, moest gecontroleerd worden door de politie.