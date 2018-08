Aanpassingen op Raghenoplein 11 augustus 2018

02u25 0

De verkeerssituatie op het Raghenoplein in Mechelen wordt vanaf maandag aangepast. "Zowel stad Mechelen als wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kregen de voorbije weken heel wat klachten over het Raghenoplein. Vooral fietsers en voetgangers berichten ons over een verslechterde en soms zelfs gevaarlijke verkeerssituatie. Vanaf maandag wordt daarom de lichtenregeling op het kruispunt aangepast", zegt schepen van mobiliteit Marina De Bie (Groen). "Deze aanpassingen moeten er voor zorgen dat verkeer dat zich op het kruispunt bevindt, bijvoorbeeld voor een afslagbeweging, meer tijd krijgt het kruispunt te verlaten. Zo zullen er minder conflicten ontstaan met het verkeer dat daarna groen licht krijgt. Vooral voor zwakke weggebruikers zou dit de situatie veiliger maken. Ook een ongelukkig geplaatste drukknop voor fietsers die de Leuvensesteenweg richting station en Speecqvest willen oversteken, wordt aangepast. Fietsers moeten daar nu nog mafstappen om op de knop te drukken. Volgende week wordt de boordsteen verlaagd en wordt het fietspad breder tot tegen de paal." (EDT)