Aannemer werkt door in Spoorwegstraat 12 juli 2018

Aannemer Houwelyckx werkt ondanks het bouwverlof deze week nog door in de Spoorwegstraat in Hombeek. De werkzaamheden van de afgelopen maanden lopen op hun einde. "De Spoorwegstraat heeft een nieuwe asfaltlaag gekregen en er zijn ook aangenaam rustgevende groenaccenten aangebracht. Deze werken zijn nu bijna helemaal afgerond, er moeten enkel nog een paar afkoppelingen gebeuren en een toplaag grindgazon worden geplaatst wanneer het iets minder droog is", aldus schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA). (WVK)