Aannemer legt laatste hand aan fietspad: Geerdegemstraat afgesloten Wannes Vansina

22 februari 2019

13u54 0 Mechelen Wegenbouwer Houwelyckx legt in opdracht van de stad Mechelen een fietspad aan tussen de Geerdegemstraat en de Rietstraat. Maandag start de aanleg van een veilige oversteekplaats.

Ter hoogte van de spoorweg wordt momenteel het bestaande aardeweggetje tussen beide wijken omgevormd tot een comfortabel fietspad. Enkel de asfaltlaag ontbreekt nog. Op maandag 25 februari start de tweede fase van de werken: de aanleg van de fietsoversteekplaats in de Geerdegemstraat.

“Ter hoogte van de spoorwegbrug versmallen we de rijbaan en accentueren we de fietsoversteek”, licht schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) toe. Gedurende de werken zal de Geerdegemstraat plaatselijk afgesloten zijn voor het autoverkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Zemstsesteenweg, op het grondgebied Hofstade.

Schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld): “Veilige en efficiënte fietsroutes zijn één van de speerpunten van ons mobiliteitsbeleid. Dit fietspad moet zorgen voor een betere ontsluiting van de wijk Tervuursesteenweg met de Carrefour-site en de toekomstige provinciale fietsostrade naar Brussel aan de andere kant van de spoorlijn. Daarnaast is het fietspad een recreatieve fietsroute richting het groengebied in Hofstade.”

Niet iedereen is het trouwens eens met het fietspad. Een tiental jaar geleden werd het nog afgevoerd na buurtprotest. Nu waren er slechts drie bezwaarschriften.