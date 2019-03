Aannemer legt eerste stuk fietssnelweg Mechelen-Dendermonde-Gent Wannes Vansina

11 maart 2019

09u52 0 Mechelen Een aannemer start deze week in opdracht van de stad Mechelen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg.

Het fietspad is het eerste stuk dat in Mechelen wordt gecreëerd van de toekomstige fietssnelweg naar Dendermonde en Gent, een project dat door de provincie en de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd.

“Dankzij deze subsidies kunnen we meteen op een hoog kwaliteitsniveau mikken en is gekozen voor een verlicht fietspad van 4 meter breed. In een latere fase kan deze route dan ook verder uitgroeien tot een volwaardige fietssnelweg vanaf het station die via Hombeek richting Kapelle-op-den-Bos leidt”, licht schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld) toe.

Klaar in mei

De aanleg start met de plaatsing van de nutsleidingen. “Daarna maken we een veilige fietsoversteekplaats, net naast de spoorwegtunnel over de Brusselsesteenweg. We proberen het STOP-principe waar mogelijk altijd toe te passen: tijdens deze werken moeten autobestuurders een omleiding volgen, fietsers en voetgangers kunnen wel altijd door”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) uit. In mei moet het fietspad klaar zijn.