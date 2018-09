Aanleg van nieuwe wandelpaden Vrijbroekpark is gestart 05 september 2018

Het startsein voor de aanleg van de nieuwe wandelpaden in een nieuw stuk Vrijbroekpark is gegeven. Aannemer Van Raak startte met het uitgraven van het traject.





"Eens de wandelpaden klaar zijn kan elke bezoeker, die zijn of haar vrije tijd wil doorbrengen in een mooie groene omgeving, genieten van 1.150 meter extra wandelpad in 17 hectare extra parkgebied", zegt gedeputeerde voor Groen- en Recreatiedomeinen Jan De Haes (N-VA). "Met de uitbreiding van het Vrijbroekpark met de Nieuwe Wildernis, wenste de provincie Antwerpen in te spelen op de nood aan ruimte om te wandelen, sporten, spelen, recreëren. Met de ontsluiting van dit deel van het park wordt de veelzijdigheid van het park voor bezoekers nog vergroot."





In de zeer natte zone zal een gedeelte aangelegd worden als een vlonderpad, er worden ook twee nieuwe bruggen voorzien en een derde, bestaande, brug wordt gerenoveerd. Voor de aanleg van de wandelpaden, het vlonderpad en de bruggen voorziet de provincie 320.000 euro. (AVH)