986 teams fietsen bijna 5 miljoen euro bij mekaar OPNIEUW RECORDEDITIE VOOR '1000 KM VOOR KOM TEGEN KANKER' ANTOON VERBEECK

14 mei 2018

02u34 1 Mechelen De negende editie van de '1000 km voor Kom op tegen Kanker' heeft een recordbedrag van 4.930.000 euro opgeleverd, bijna 900.000 euro meer dan vorig jaar. Ook het recordaantal deelnemende teams, 817, werd aan diggelen geslagen. De Dijlestad was gisteren wederom het decor van de slotshow van het sportieve evenement.

De '1000 km voor Kom op tegen Kanker' sloot gisterenavond af met een groot slotfeest op de Grote Markt in Mechelen. Een nieuw jaar, een nieuw record. 4.930.000 euro werd er bij elkaar gefietst door een recordaantal teams. "986 teams namen deel aan een alweer sfeervolle editie van de '1000 km voor Kom op tegen Kanker'. Ze zamelden elk minstens 5.000 euro in en zorgden zo voor een recordopbrengst van bijna vijf miljoen euro", deelt Karen Vandenplas, pers- en communicatiemanager van Kom op tegen Kanker, mee. "Het ingezamelde geld gaat naar klinisch kankeronderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de patiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld omdat het onderzoek commercieel niet interessant is."





Verslaving

Schouder aan schouder reden honderden renners gisterenavond de Grote Markt van Mechelen op. Als helden werden ze door hun entourage ontvangen. De 70-jarige Ronny Augustijns uit Brasschaat was een van de renners die de 1.000 kilometer op zijn eentje reed. "Dit is mijn negende deelname, waarvan mijn zesde als solorijder. Ik denk dat iedereen in zijn familie en vriendenkring met deze ziekte te maken heeft gekregen, ik ben geen uitzondering. Ik rijd mee om al deze mensen te steunen. Ondertussen is het een verslaving geworden. Volgend jaar ben ik opnieuw van de partij", knipoogt Ronny.





Acht pelotons van elk ruim 120 renners gaven vier dagen lang elke ochtend present op de Grote Markt voor de start van hun tocht. Politiezone Mechelen-Willebroek stond in voor het onthaal van renners, supporters en sympathisanten in het centrum van de stad. "Dagelijks stapten 32 'zwaantjes' op hun motor om de pelotons door het verkeer te loodsen. Maar liefst 25 lokale politiezones uit Vlaanderen boden hiervoor hun medewerking aan de politie Mechelen-Willebroek", zegt korpschef Yves Bogaerts. "Deze samenwerking is onontbeerlijk om zulk evenement. Het is aangenaam om vast te stellen hoe wij op onze collega's kunnen rekenen." Sinds de start in 2010 bracht de fietsvierdaagse al 21.654.000 euro voor kankeronderzoek op. Volgend jaar bestaat de '1000 km voor Kom op tegen Kanker' 10 jaar. Inschrijven voor de jubileumeditie kan vanaf deze middag op www.1000km.be