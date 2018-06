90.000 euro schadevergoeding en twee jaar cel na inbraak in bakkerijen 09 juni 2018

02u54 0

Abdellah B.S. uit Mechelen heeft een celstraf van twee jaar gekregen en moet een schadevergoeding betalen van iets meer dan 90.000 euro aan drie verschillende bakkerijen in Bonheiden, Rijmenam en Mechelen. De man brak vorig jaar in bij de bakkerijen en stal er machines. De man had naar eigen zeggen geld nodig. Hij kreeg ook nog een geldboete van 1.600 euro. Of de beklaagde in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet gekend. (TVDZM)