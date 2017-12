78-jarige slachtoffer van gauwdief 02u34 0

Een 78-jarige vrouw is het slachtoffer geworden van een gauwdief. Het voorval vond plaats in de Jubellaan. De bejaarde dame was een wandeling aan het maken toen de dief toesloeg. Haar handtas, met daarin haar identiteitsdocumenten, bankkaart, een sleutelbos en geldsom, werd gestolen. (AVH)