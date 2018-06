73 autobestuurders geflitst 08 juni 2018

Bij een snelheidscontrole van de politiezone Mechelen-Willebroek zijn 73 snelheidsduivels geflitst. In totaal werden 391 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. De flitscontrole ging door in de Baroniestraat. Daar geldt een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. De automobilisten mogen zich verwachten aan proces-verbaal.





(TVDZM)