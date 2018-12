700 mensen op eerste verkoopdag voor toekomstige wijk ‘Komet’ Tussen Koningin Astridlaan en Vaart komen 320 woningen verdeeld over zes gebouwen Tim Van der Zeypen

08 december 2018

16u25 1 Mechelen Zo’n 700 mensen waren zaterdag van de partij op de eerste verkoopdag van de Komet-site. Projectontwikkelaar Revive stelde er de eerste fase van het nieuwe bouwproject voor. Tegen 2021 moeten de eerste 130 wooneenheden van de toekomstige wijk worden opgeleverd.

De Gentse projectontwikkelaar Revive kocht de oude fabriekssite enkele jaren geleden op. Het bedrijf zat intussen samen met architecten, brak de oude biervatenfabriek af en maakte zich klaar voor een groot nieuwbouwproject: ‘Komet’. “Een duurzame woonwijk van zo’n 40.000 vierkante meter waarvan 15.000 vierkante meter groen zal blijven”, legt Reggy Van den Branden van Revive uit. “De woningen zullen voorzien zijn van warmtepompen en zonnepanelen.” De prijzen voor de flats starten vanaf 208.000 euro, de verkoopprijs van de woningen begint aan 312.000 euro. De bouwwerken starten pas in de zomer van 2019, verwacht wordt dat de eerste woningen zullen worden opgeleverd in 2021.

Zicht op Vaart

De eerste potentiële kopers konden zaterdag terecht in congresruimte Lamot. Daar organiseerde de projectontwikkelaar een eerste verkoopdag. Onder de geïnteresseerden was onder meer een ouder koppel uit Boortmeerbeek. “De kinderen zijn allemaal het huis uit. Inmiddels is ons huis dus wat te groot geworden”, vertellen de zestigers. “We zochten iets dichter bij de kinderen en toen we over dit project hoorden, waren we meteen geïnteresseerd. Mechelen is een mooie stad. Hier zitten we ook dicht bij alles. Als het van ons afhangt, willen we graag een appartement met zicht op de Vaart. Al zal dat nog wat van de prijs afhangen.”

Schot in roos

De eerste verkoopdag van de eerste 130 woningen bleek al meteen een schot in de roos. Vanaf 7 uur ’s ochtends konden geïnteresseerden langskomen voor de aankoop van een woning, appartement, assistentieflat of commerciële ruimte. Volgens de projectontwikkelaar was het al vanaf het eerste uur drummen aan de voordeur van de congresruimte. “Verschillende mensen stonden te wachten voor de gesloten deur om er toch als eerste bij te kunnen zijn”, gaat Van den Branden verder. “Zo’n zevenhonderd mensen lieten vooraf weten geïnteresseerd te zijn en schreven zich in. De interesse was zo groot dat we de inschrijvingen moesten stopzetten na 48 uur.”

Zo’n anderhalf uur na de opening van de congresruimte volgde er eerst nog een presentatie van de architect over het bouwproject. Nadien konden de geïnteresseerden langskomen bij een persoonlijke verkoper. Hoeveel wooneenheden er momenteel al verkocht zijn, is nog niet bekend. In totaal zullen er op de site tussen de Koningin Astridlaan en de Vaart zo’n 320 nieuwe woningen worden gebouwd verdeeld over zo’n zes gebouwen.