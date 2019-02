7 scholen krijgen subsidie voor realisatie cultureel project Wannes Vansina

14 februari 2019

Zeven scholen uit de regio krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tot 2.000 euro subsidie in het kader van het dynamoPROJECT. Met dat geld zullen ze voor het einde van het schooljaar een creatief cultuurproject realiseren. Doel is iedereen toe te laten te genieten van cultuur. “Dankzij het project Dynamo komen duizenden jongeren in contact met de rijke culturele wereld. Ook die jongeren die cultuur thuis niet met de paplepel meekrijgen”, zegt Crevits. De Linde in Bornem en De Schorre in Sint-Amands zullen de subsidie gebruiken voor een schoolmusical, Dubbelsprong in Mechelen voor een schoolfeest en het Scheppersinstituut voor een animatiefilmproject. Ook De Pluishoek in Heist-op-den-Berg, De Puzzel in Mechelen en Het Molentje in Lier krijgen een toelage. In het kader van dynamoPROJECT krijgen in totaal 183 scholen meer dan 340.000 euro