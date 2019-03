7.141 snelheidsovertreders Astridlaan kregen waarschuwing, vanaf 1 maart échte boetes Wannes Vansina

7.141 bestuurders hebben de eerste twee maanden van dit jaar een waarschuwing in de bus gekregen omdat ze te snel reden op de Koningin Astridlaan. Sinds enkele maanden mag op de ganse Mechelse ring nog maar 50 in plaats van 70km/u worden gereden, op die plek wordt dat ook bewaakt door middel van trajectcontrole. In maart reden nog 2,3% van de wagens tussen de Brusselpoort en de Battelsesteenweg te snel, in februari bedroeg het aantal overtreders nog 1,1%. Sinds begin deze maand krijgen overtreders geen waarschuwing meer in de bus, maar een boete. De verlaging van de maximumsnelheid moet de verkeersveiligheid verhogen en de uitstoot verminderen. De opbrengst uit de boetes gaat niet naar de stadskas, maar naar de federale overheid.