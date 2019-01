650 laatstejaars proeven van het hogeschoolleven Wannes Vansina

22 januari 2019

650 laatstejaars van 31 verschillende secundaire scholen proeven vandaag van het hoger onderwijs tijdens Belevingsdagen op de Thomas More-campussen in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Dankzij hun bezoek aan aula’s, labo’s en ateliers krijgen ze een goed beeld van ‘het leven zoals het is’ op de hogeschool. “Infodagen, opendeurdagen, folders, website, facebookpagina’s,… de hogescholen halen alles uit de kast om studiekiezers zo goed mogelijk te informeren. Maar wat is er beter dan een keer echt proeven van het hoger onderwijs?”, zegt directeur Martine Taeymans. Elke leerling proeft tijdens het bezoek van een halve dag van twee zelfgekozen opleidingen of workshops. Bedoeling is hen goesting te geven om verder te studeren en hen te helpen om de juiste studiekeuze te maken. In De Nayer is er vooral interesse voor tech en IT, in Mechelen voor toegepaste psychologie, communicatiemanagement en toerisme.