6000 m² sport- en spelplezier ARENAL OPENT RECREATIEPARK IN HUYGHEBAERT WANNES VANSINA

20 juli 2018

02u37 0 Mechelen "En zeggen dat we met Arenal louter op zoek waren naar een locatie voor onze padelvelden." Tom De Sutter staat zelf versteld van wat hij zaterdag opent: een 6.000m² groot recreatiepark met niet alleen padel-, maar ook soccer- en padbolvelden en een indrukwekkend trampolinepark.

De Mechelaars kennen Arenal van de site Comet, waar de padelclub voor een tijdelijke invulling zorgde. Diezelfde vier velden liggen nu in het voormalige Huyghebaert in Mechelen-Zuid, maar kregen het gezelschap van zoveel meer. "We wisten niet goed wat te verwachten, maar we werden positief verrast door het succes van de Cometsite. We hebben Mechelen leren kennen als een aangename stad met een jong, enthousiast publiek. Een eventueel vertrek uit de stad zou jammer geweest zijn." En dus gingen de voetballer en zijn vennoot Mattias Van Holm op zoek naar een andere locatie. "We belandden bij Huyghebaert en vroegen of het mogelijk was om een stuk te huren. Dat bleek het geval. Gezien de beschikbare ruimte kwamen we op het idee om meer te doen."





Padbal

Arenal bestaat uit drie hallen van telkens een kleine 2.000 m². Bij het binnenkomen beland je in deze van de padelvelden. "Het zijn er zes. Achteraan introduceren we een nieuwe sport: padbal. Dat is een combinatie van padel en voetbal. Nu hebben we twee velden, het derde bevindt zich nog in Sportopia in Antwerpen", vertelt De Sutter bij een rondleiding. De hal heeft de industriële look van weleer behouden. Zelfs de bordjes 'Motor stilleggen' en 'Verboden te roken' hangen nog aan het plafond. De hal aan de andere kant van de hoger gelegen cafetaria is een ander verhaal. Deze werd volledig nieuw ingekleed tot een klein paradijs voor trampolineliefhebbers. "Trampolinespringen is een ongelofelijk groeiende sport, maar in het Mechelse was er nog niks." Het aanbod is divers. In een kooi kan je dodgeball spelen, daarnaast dunken, even verderop een salto maken in een 'foam pit' of op een 'big airbag'. Op onder meer een ninja course, een wipe-out of een raging bull kan je het opnemen tegen je vrienden/-jes. "Veiligheid voeren we hoog in het vaandel. Een introductiefilm toont wat mag en niet mag, medewerkers houden toezicht. Vanaf 6 jaar mag je vrij komen springen, wie jonger is kan terecht tijdens het kleuterspringen op zondagochtend." De derde hal is nog een werf. Arenal wil deze inrichten met vier terreinen voor urban soccer, waarbij vijf tegen vijf spelers het tegen elkaar opnemen. "De inrichting kan snel gaan, maar we wachten nog op een vergunning", zegt De Sutter. Ook het sanitair zal pas over een maand klaar zijn. Voorlopig wordt gewerkt met een mobiel blok. De Sutter raadt aan voor alles via de website www.arenal.be te reserveren. "Het zal hier snel vol zitten. Allez, dat hoop ik toch", besluit hij met een lach. De opening gaat gepaard met kortingen.