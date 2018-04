6,2% reed te snel tijdens flitsmarathon 20 april 2018

De lokale politie Mechelen-Willebroek nam van woensdagochtend 6 uur tot donderdagochtend 6 uur deel aan de Europese flitsmarathon. Op elf locaties werden snelheidscontroles uitgevoerd. 6.406 voertuigen werden gecontroleerd, 6,2 procent reed te snel. De meest flagrante overtreding werd vastgesteld in de Hoeikensstraat in Willebroek, waar een bestuurder 112 km/u reed terwijl maar 50km/u mocht.





In Mechelen werden zware overtredingen gemaakt op plaatsen waar een snelheidslimiet van 70km/u geldt: op de N15 werd 110km/u gemeten, op de R6 112 en op de Postzegelaan 107. (WVK)