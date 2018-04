500 lopers trotseren parcours langs Dijle 16 april 2018

Regionale Atletiekverenigingen Mechelen (RAM) organiseerde op zaterdag voor de 33ste keer de 10 kilometer van Mechelen. 500 sportievelingen deden hun loopschoenen aan. "We mogen tevreden terugblikken op deze editie. Het was prachtig weer, er waren geen incidenten en een mooi deelnemersveld. Sinds we zijn overgestapt naar dit format, geen stratenloop maar een parcours dat slingert doorheen de natuur, is 500 deelnemers een record. De tien kilometer telde 350 deelnemers, 120 lopers deden de vijf kilometer. Voor onze kidsrun telden we 30 lopertjes", zegt RAM-voorzitter Jasper Jacobs. (AVH)